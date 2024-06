Im blauesten Blau

Aufgereiht wie Kinosessel stehen die Sonnenliegen im Pinienwald des »Lanthia Resort« – und zeigen allesamt in Richtung Wasser. Hier täglich auf dem Programm: das Tyrrhenische Meer, sonnengeflutet, wolkenverschattet, glitzernd, aufgewühlt. Und dank der Baumschatten kann man den ganzen Tag auf dieses blaueste Blau schauen, ohne einen Sonnenstich fürchten zu müssen.

Morgens wird zwischen den duftenden Pinien auch das Frühstück serviert. Auf der Karte stehen sardische Spezialitäten wie Käse aus Ogliastra, Obst aus dem eigenen Garten und natürlich hausgemachte italienische Kuchen und Gebäck. Mittags gibt es wechselnde Pasta und Panini – wenn die Spaghetti mit Venusmuscheln und Bottarga zu haben sind: unbedingt bestellen. Dazwischen geht man an den hauseigenen Strand zum Baden, Lesen und Schnorcheln oder vertreibt sich die Zeit am Pool. Egal, wo man ist: Es ist immer ruhig, die wenigen Gäste verteilen sich großzügig auf dem drei Hektar großen Gelände.

Wer einen Ausflug machen möchte: Der Hafen von Santa Maria Navarrese ist nur wenige Minuten entfernt und ein guter Startpunkt für Bootsfahrten in den Golf von Orosei – einige der traumhaften Buchten wie Cala Goloritzè oder Cala Mariolu sind am bequemsten per Boot erreichbar. Und wer nach einem langen Tag auf dem Meer immer noch nicht genug vom Wasser hat: Das Resort bietet auch Massagen in einer Cabana ­direkt am Strand – Meeresrauschen ­natürlich inklusive.

Lanthia Resort

Via Lungomare,

08040 Santa Maria Navarrese, Sardinien

Tel. 0039/0782/61 51 03,

DZ mit Frühstück ab 192 Euro.