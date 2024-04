Schlemmen am See

Der Guide Michelin hat im März wieder Sterne vergeben, was viele Küchenchefs und Küchenchefinnen nervös verfolgen – auch Maximilian Moser vom »Aubergine« im Hotel »Vier Jahreszeiten Starnberg«. Dabei bekam er den Stern 2024 das zehnte Mal in Folge. Wir verlosen das Hotel-Angebot »Kulinarische Rundreise«: Zwei Nächte samt Frühstück, dazu erst ein Drei-Gänge-Menü im Hotelrestaurant »Oliv’s« und am zweiten Abend ein Fünf-Gänge-Menü im »Aubergine«. Der nahe Starnberger See hilft beim Verdauungsspaziergang.