»Man muss kreative Lösungen finden«

Jörg Amelung: »Es ist mittlerweile ja überall schwer, Personal zu finden, aber den öffentlichen Dienst trifft es besonders. Ich arbeite seit mehr als 40 Jahren im öffentlichen Dienst, seit 2014 als Personalchef in Wedel. Seitdem war klar, dass die demografische Welle auf uns zurast, aber richtig ernstgenommen hat das eigentlich niemand.

Hier in Wedel haben wir in der Stadtverwaltung 438 Planstellen. Zehn Prozent davon, also zwischen 40 und 45 Stellen, sind bei uns dauerhaft nicht besetzt. Das heißt, dass alle