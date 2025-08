Es sind doch nur Mehl, Wasser, Salz und Hefe.« Das dachte Pero Glavas, als er in Neapel an der renommierten Pizzaschule AVPN anfing. Wochenlang ließen ihn die Pizzaioli, wie sich Neapels traditionelle Pizzabäcker nennen, nur Teig kneten. »Wann darf ich denn endlich Pizza machen?«, fragte er sich. Doch irgendwann verstand er: Alles steht und fällt mit dem Teig. Die neapolitanische Pizza mit dem schlauchboot-artig dickem Rand und dem Leoparden-Muster hat nicht nur in sozialen Medien einen Kultstatus, sondern ist seit 2017 sogar UNESCO-Weltkulturerbe.