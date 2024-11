Welcher Glühwein ist der beste?

wer nicht fünf Euro oder mehr pro Becher Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ausgeben möchte, findet im Supermarkt und in Weinhandlungen fertig gemischte Glühweine, von denen viele wesentlich günstiger sind. Aber schmecken die auch?

»Für mich darf ein Glühwein nicht zu süß und überwürzt sein. Ich mag es außerdem, wenn er ein bisschen Gerbstoffe mitbringt, so dass ich am Gaumen leicht angekratzt werde«, sagt Gottfried Wallisch. »Außerdem sollte er eine gewisse Säure mitbringen«, ergänzt Michael Razfar. Die beiden Sommeliers vom Restaurant Broeding in München haben für das SZ-Magazin 15 Glühweine aus dem Supermarkt, aus dem Discounter und aus Weinhandlungen getestet. Alle Weine wurden auf exakt 60 Grad erhitzt und aus mundgeblasenen Weingläsern probiert. »Denn wenn Glühwein heiß getrunken wird, gehen Aromen verloren«, erklärt Razfar.