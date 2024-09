Seit Jahrhunderten reift in den italienischen Städten Modena und Reggio Emilia ein Gemisch aus Traubenmost und Weinessig in Holzfässern vor sich hin. Gärt die Mischung mindestens 60 Tage lang, ist das Ergebnis: Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Das Qualitätssiegel »Indicazione Geografica Protetta« (geschützte geografische Angabe) garantiert Standards in der Herstellung des traditionell italienischen Essigs. Doch auch unter den authentischen Balsamici – so lautet der korrekte Plural – gibt es große Qualitätsunterschiede. »Ein perfekter Aceto Balsamico sollte eine ausgewogene Mischung aus