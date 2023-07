Sommer in Rosé

Rosé kann mittlerweile alles sein «, sagt der Sommelier Tobias Klaas, »vom unkomplizierten Sommerwein bis zum komplexen Lagenwein.« Der bislang einzige Gran Reserva Rosé der Welt vom Weingut Viña Tondonia in Spanien steht auch auf der Weinkarte seines Restaurants »Brothers« in München. Preis: 130 Euro. Dass es aber auch günstiger geht, zeigt dieser SZ-Magazin-Test. Dafür hat Klaas zwölf Roséweine für weniger als zwölf Euro verkostet und bewertet. Am Ende überzeugten ihn zwei Discounter-Weine am meisten.

Weingut Markus Schneider; Rosé Saigner, 2022

Verfügbarkeit: https://black-print.net/; www.hawesko.de

Preis: 11,90 Euro

Bewertung: 5 von 10 Punkten