04. Oktober 2023

In die Freiheit – Geschichten vom Aussteigen

»Dort oben braucht es eine gewisse Rauheit«

Seit 18 Jahren verbringt Maike Aselmeier ihre Sommer auf einer Alp in den Schweizer Bergen. Sie hütet Kühe, macht Käse und schaut still in den Nachthimmel. Über ein hartes Leben ohne Dusche und Freunde – in dem sie ganz bei sich ist.