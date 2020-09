Wie man in den sozialen Netzwerken besser streitet

Der Experte:

Der Engländer Iain Dale, 58, hat auf Twitter 215.000 Follower und dort vom Shitstorm bis zur Solidaritätswelle so ziemlich alles erlebt. Der politische Analyst schreibt in seinem neuen Buch »Why Can’t We All Just Get Along … Shout less. Listen more« über den Zustand der Debattenkultur und macht darin Vorschläge, wie alle dazu beitragen könnten, dass der Umgangston besser wird. Wir haben ihn um Ratschläge gebeten, wie man in sozialen Netzwerken respektvoller und fruchtbarer streiten kann.