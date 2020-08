07. August 2020

Jetzt mal ehrlich

»Sie ist total harmoniebedürftig, ich bin eher schroff«

In unserer neuen Rubrik verraten Paare, was sie über die Liebe gelernt haben. Folge 3: Ricarda findet, Dustin kann manchmal ein kleiner Menschenfeind sein. Warum die beiden sich trotzdem lieben und ihre Ehe so gut funktioniert.