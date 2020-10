Max:

Ich schätze an Cristina, wie offen und hilfsbereit sie allen gegenüber ist und wie sehr sie sich für mehr Inklusion einsetzt. Dieses Engagement teilen wir. Ich wurde da hineingeboren, ich habe Osteogenesis imperfecta, also Glasknochen. Also weiß ich: Wenn man nicht für seine Rechte einsteht, hat man sowieso verloren.

Cristina und ich haben uns 2018 auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Glasknochen Betroffene kennengelernt. Ich bin im Vorstand und habe die Tagung organisiert, Cristina war zum ersten Mal als Helferin dabei. Meine erste Frage an sie war, ob der Name auf ihrem Schild jetzt endlich richtig geschrieben sei – es gab im Vorfeld Probleme, ihr spanischer Nachname ist nicht so einfach.