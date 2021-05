»Ich hätte mich selbst nicht gerne gedatet in dieser Zeit«

Charlotte: Sieben Jahre war ich mit meinem Ex-Mann zusammen, etwa zwei Jahre davon verheiratet. Eine Ehe, das hieß für mich: für immer. Doch im Juni 2017 erklärte er mir aus heiterem Himmel, dass ich mir eine neue Wohnung suchen sollte. Erst später bekam ich mit, dass er mich in vielerlei Hinsicht belogen hatte.

Martin: Ich hatte schon ein Verlobungsgeschenk für meine Ex-Freundin. Wir waren seit knapp acht Jahren ein Paar, hatten zusammen ein Haus gekauft. Ich überlegte noch, wie ich den Heiratsantrag machen wollte, als sie mir im September 2017 sagte: »Es passt nicht mehr.« Unsere Trennung war sehr sachlich, das hat mich umso mehr getroffen, weil ich noch Liebe empfunden hatte. Tinder kannte ich von meinen Kollegen, die haben da ordentlich gewildert. Dafür war ich nie der Typ. Aber jetzt war ich Single, also dachte ich, melde ich mich mal an. Das war am 25. Oktober, einen Tag nach meinem Geburtstag. Ich habe mir sogar ein teures Premium-Abo gegönnt, ich wollte einfach schauen, was passiert. Mich neu zu verlieben, das schien mir weit weg. Ich hatte alles in diese Beziehung investiert und fragte mich: Kann ich je wieder ein solches Vertrauen aufbringen?

Charlotte: Nach der Trennung habe ich sehr gelitten. Die Wohnung, die Möbel: Das alles gehörte ihm, ich zog nur mit meinen Klamotten aus. Eine Freundin meinte: »Ach, meld dich doch mal bei Tinder an!« Ich konnte mir zwar absolut nicht vorstellen, mich nochmal auf einen Mann einzulassen, aber ich hatte ja nichts zu verlieren, also dachte ich: Warum nicht? Am 26. Oktober legte ich meinen Account an. Vielleicht war ich naiv, aber ich habe direkt ins Profil geschrieben, dass ich etwas Ernsthaftes suche – denn eine Affäre, das konnte ich mir noch viel weniger vorstellen. Ein Mann fragte höflich, ob nur Sex trotzdem okay sei. Mit zwei Männern schrieb ich ein wenig, bis ich Martin entdeckte. Sein Profil war sehr knapp gehalten, aber seine Fotos haben mir gleich gefallen. Auf einem Bild stand er neben einem Pferd, das sollte wahrscheinlich naturverbunden und tierlieb wirken, aber ich achtete nur auf sein offenes Lächeln und seine sympathische Ausstrahlung. Bei der Frage nach seinem Beruf stand: Delphintrainer. Mir war schon klar, dass das ein Scherz sein sollte – ich fand das nett und auch ein bisschen albern.

Martin: Charlottes Profil bemerkte ich am 27. Oktober. Ich musste lachen: Da stand ein halber Roman. Ihre Eigenschaften, die Eigenschaften, die sie sich von einem Mann wünscht … Ich fand das süß und ihre Fotos hübsch, also wischte ich nach rechts. Dasselbe hatte sie offenbar auch getan, denn sofort leuchtete auf: »It’s a match!« Ich schrieb sie an und fragte schon bald, ob wir uns nicht treffen wollten.

Charlotte: Am 28. Oktober 2017 hatten wir unser erstes Date. Ich war ziemlich überrumpelt, dass es so schnell ging. Mein allererstes Tinder-Date! Ich war unglaublich nervös, doch er kam breit grinsend auf mich zu, und ab dann war alles ganz einfach. Ich erfuhr, dass es auch sein erstes Tinder-Date war, dass auch er eine Trennung hinter sich hatte. Martin hat da allerdings etwas geflunkert …

Martin: Ich dachte, wenn ich erzähle, dass meine Trennung erst einen Monat her ist, wirkt das unseriös, was meine Absichten angeht. Darum habe ich behauptet, die Trennung sei schon drei Monate her. Zum Abschied haben wir unsere Nummern getauscht. Fünf Minuten später habe ich schon die Nerven verloren und ihr geschrieben, wie schön ich es fand. Ich war so euphorisch!

Charlotte: Danach war Martin eine Woche lang in Spanien. In der Zeit haben wir intensiv hin und hergeschrieben. Wir wollten alles übereinander wissen. Ich lag nachts stundenlang wach und überlegte mir Fragen an ihn. Sein Musikgeschmack, ob er ein Sixpack hat … Zum Beweis schickte er mir ein Oben-ohne-Foto. Dann loggte ich mich bei Tinder ein und entdeckte, dass er genau dieses Foto als neues Profilbild hochgeladen hatte. Da war ich schon ein bisschen eifersüchtig.

Martin: Ich hatte ja noch diesen Premium-Account und dachte, ich muss den auch nutzen. Aber ich habe da nur noch lustlos durchgescrollt, außer ihr interessierte mich niemand mehr. Also habe ich Charlotte gefragt, ob sie mich vom Flughafen abholen will.

Charlotte: Das war mir eigentlich schon wieder viel zu spontan. Aber ich wollte ihn unbedingt sehen und habe alles in Bewegung gesetzt, um kurzfristig frei zu bekommen. Am Tag seiner Rückkehr haben wir uns zum ersten Mal geküsst und uns kurz darauf zeremoniell gemeinsam von Tinder abgemeldet.

Martin: Wir ergänzen uns perfekt: Ich habe die Spontaneität und ein gewisses Durcheinander in unsere Beziehung gebracht, Charlotte die Ordnung und die Vernunft.

Charlotte: Ich war lange davon überzeugt: Wir passen überhaupt nicht zusammen. Martin war unberechenbar, er vergaß Termine, kam ständig zu spät. Und ich war anfangs sehr misstrauisch und zurückhaltend. Aufgrund meiner schlechten Erfahrungen hatte ich extreme Probleme, mich zu öffnen und Vertrauen zu fassen. Heute wundere ich mich, dass Martin überhaupt so viel Geduld und Durchhaltevermögen aufgebracht hat – ich hätte mich selbst nicht gerne gedatet in dieser Zeit! Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mir ein Mann wirklich treu sein will. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet ich das Glück haben sollte, beim ersten Date einem Mann zu begegnen, der so anders war als alle Männer, die ich kannte. Martin ist sensibel und aufrichtig an mir interessiert, er ist ein richtiger Gefühlsmensch.

Martin: Ich hatte vom ersten Moment an so ein gutes Gefühl, das war ganz merkwürdig. Ich habe verstanden, warum sie so zurückhaltend war, aber ich spürte, ich muss gar nichts zurückhalten. Ich kann offen und authentisch bei ihr sein. Ich habe mich gleich sehr wohlgefühlt mit Charlotte, ich fand sie als Mensch so interessant. Charlotte ist ein Gewohnheitstier. Sie ist genügsam und achtsam und kann auch kleinen Momenten viel Bedeutung schenken. Das kannte ich bis dahin gar nicht. Meine Ex-Freundin hat sich nie erfreut an dem, was sie hatte, alles musste immer schneller, besser, mehr sein. Ich dachte immer, auch ich brauche das Neue und ständige Bewegung in meinem Leben. In meiner früheren Beziehung hatte ich es eilig, die nächsten Schritte zu planen: Jetzt haben wir das Haus, dann heiraten wir, bekommen Kinder. Vor zweieinhalb Jahren hatte ich darum eine Krise, weil mich das, was ich mit meiner Ex erlebt habe, eingeholt hat und ich Zweifel bekam. Charlotte erzählte mir schon früh, dass sie wahrscheinlich keine Kinder will und sich auch nicht vorstellen könnte, nochmal zu heiraten. Plötzlich wusste ich nicht mehr: Wohin soll das alles führen, was für einen Zweck hat diese Beziehung überhaupt?

Charlotte: Für mich war seine Krise ein harter Schlag, weil ich endlich den Punkt erreicht hatte, an dem ich langsam Vertrauen in unsere Beziehung gefasst habe. Und auf einmal kam Martin an und wusste nicht mehr, ob er denn noch genug Vertrauen in unsere Beziehung hat.

Martin: Das waren zwei Wochen, in denen ich mich zurückgezogen und viel gegrübelt habe. Es tat mir unendlich leid, ihr das antun zu müssen, aber sie hat mir da durchgeholfen. Wir haben viel geredet, und ich habe festgestellt: Wir sind glücklich, so wie es ist. Es geht uns gut, so wie es ist. Wir gehen die Schritte gemeinsam, wir lassen alles auf uns zukommen und machen das, was sich in diesem Moment für uns beide richtig anfühlt. Vor zwei Jahren sind wir zusammengezogen und haben ein Grundstück gekauft, auf dem wir nun gemeinsam ein Haus bauen wollen.

Charlotte: Natürlich könnte man denken: Zwei Verlassene, die werden einfach total verzweifelt gewesen sein und haben sich aufs erste Tinder-Date gestürzt. Aber es war Zufall, dass die allererste Person schon die allerbeste war. Wozu also sollten wir weitersuchen?

Wollen Sie auch Ihre Liebesgeschichte erzählen? Kontaktieren Sie uns unter allesliebe@sz-magazin.de