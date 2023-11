»Brad Pitt hat gesagt: Ich möchte das unbedingt spielen«

»Das musst du unbedingt machen!«, rief Edward Bergers ­Tochter Matilda beim Abendessen, als sie hörte, dass ihr Vater über­legte, Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues zu ver­filmen – die damals 17-Jährige hatte das Buch gerade in der elften Klasse gelesen. Berger gehorchte, so erzählt er es. Sein Film startete im Oktober 2022 und war in Deutschland umstritten. Zu brutal, hieß es vereinzelt, zu viele ­unnötige Abweichungen vom Buch. Aber: Vier Oscars bekam Im Westen nichts Neues im März 2023 zuerkannt, unter anderem für den Besten Internationalen Film. Edward Berger, 53, lebt in Berlin und arbeitet in aller Welt. Das SZ-Magazin sprach vor der Verleihung, kurz danach und jetzt wieder mit ihm: Wie verändert so ein Erfolg sein Leben und seine Arbeit?