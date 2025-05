Wes Anderson, der abwechselnd im englischen Kent und in Paris lebt, empfängt in einem alten Ziegelbau im 6. Arrondissement, den er als Gästehaus und Büro nutzt. Laut Schild an der Mauer residierte hier einst ein Bildhauer namens Joseph Sapey-Triomphe – ein Name wie erdacht für einen Anderson-Film. Der 56-jährige US-Amerikaner trägt Cord in Erdtönen, beigefarbene Wildleder-Slipper und ein Jackett mit Messingknöpfen, das er sich nach Art einer bayerischen Lodenjacke schneidern ließ. Sein Hemd mit grünem Tartanmuster ist bis oben zugeknöpft.