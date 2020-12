Der Lauf der Welt

Wenn jemand »einen Stiefel zusammenredet«, so ist das meistens kein Lob. Gleiches gilt für »einen Stiefel fahren« oder »einen Stiefel rechnen«. Was hat der Schuh eigentlich verbrochen? Gar nichts, denn die Beschimpfungen gelten Michael Stifel, der vor etwa 500 Jahren zwischen Esslingen und Wittenberg als Pfarrer und Mathematiker unterwegs war. Diese beiden Disziplinen gingen schon damals eher schlecht zusammen, was Stifel bald einsehen musste. Zu Beginn seiner Karriere verlegte er sich darauf, versteckte Zahlencodes in der Bibel zu entschlüsseln. Er