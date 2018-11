Raymond Pettibon wurde 1957 in Arizona geboren und zog mit seiner Familie bald nach Hermosa Beach in Kalifornien. Er heißt eigentlich Raymond Ginn, gab sich aber schon in den Siebzigerjahren den Künstlernamen Pettibon, weil ihn sein Vater »le petit bon« (kleiner, guter Junge) genannt hatte. Er studierte Betriebswirtschaft in Los Angeles und war ein paar Jahre lang Teil der kalifornischen Punkszene. Seit rund zwanzig Jahren zählt er zu den bedeutendsten Künstlern der USA. Er hat einen fünfjährigen Sohn mit der Videokünstlerin Aïda Ruilova und lebt heute in New York City.