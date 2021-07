SZ-Magazin: Sie zeichnen seit 22 Jahren jeden Tag Linien auf weißes Papier. Auf den ersten Blick hält man das fertige Blatt für Karopapier aus dem Schreibwarengeschäft. Warum tun Sie das

Jürgen Krause: Es gibt diesen Drang, immer eine nächste Linie, ein nächstes Blatt zu zeichnen. Ich sage mit jeder Linie: Ich bin da.

Was ist so faszinierend an einer Linie?

Eine gerade Linie aus der freien Hand zu ziehen scheint so einfach. Das ist ja noch nicht einmal das ABC des Zeichnens, sondern die Stufe vorher. Aber selbst da, wo es scheinbar nicht einfacher geht, eröffnet sich mir immer noch eine ganze Welt an Möglichkeiten. Bis heute jedenfalls zeigt sich mir dieses Tun als unerschöpflich.