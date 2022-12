Eine Kunst für sich

An einem glutheißen Mittwoch im Juli 2022 – in Deutschland wird gerade leidenschaftlich über Antisemitismus auf der documenta gestritten – sitzt Lucas Zwirner in einem Taxi in Manhattan, kurbelt das Fenster nach unten und zieht sein iPhone aus der Tasche. Er hat sein Büro in Chelsea zwei Stunden früher verlassen als sonst, um seinem Gast eine Galerie an der Upper East Side zu zeigen. Am Abend gibt er mit seiner Schwester Marlene eine Party im berühmten »Bowery Hotel«, 500 Gäste,