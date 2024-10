Der Seerosen-Effekt

An diesem Morgen hat die Schönheit noch geschlossen. Dunkelgraue Wolken hängen über dem See, die Blüten der Seerosen sind kaum zu erahnen. Sie öffnen ihre Kelche nicht an kalten Vormittagen, sondern lieber bei Sonnenschein. Trotzdem hat sich an dem Ufer des Sees eine meterlange Schlange gebildet. Die Besucher stehen an für ein Selfie mit der besten Aussicht. Wenn man sich unter einem bestimmten Pavillon fotografiert, sieht man nicht nur den See und die Seerosen im Hintergrund, sondern auch Claude Monets