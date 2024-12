»Wir sind keine typischen Tiroler. Weil wir nicht immer stur sind«

Sie sind in Tirol geboren und sie sind Brüder, acht Jahre auseinander, sie sind Schauspieler, Regisseure, Auto- und Motorradliebhaber, sie sind zusammen die Rallye Paris–Dakar gefahren, und im Sommer haben sie zusammen die Volksschauspiele in Telfs wiederbelebt, Gregor Bloéb als Intendant, Tobias Moretti als Hauptdarsteller im Zerbrochnen Krug. Die Karten waren in kürzester Zeit ausverkauft. Und sie leben in Tirol, jeder mit seiner Familie auf seinem Berg und auf seinem Hof, fast kann man von einem Berg zum anderen sehen. Zum Interview im »Mellaunerhof«, dem ältesten Gasthof Tirols, kommt Moretti mit dem roten Porsche, Bloéb auf dem Motorrad, beide tragen Anzug. Sie hatten Lust, sich chic zu machen, mal nicht die tägliche Hofkluft anzuhaben, sagen sie. Moretti sieht sehr ausgeschlafen aus, Bloéb hingegen übernächtigt.