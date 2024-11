Ob man noch warten könne? Wolfgang Tillmans habe sich kurz hingelegt. Kein Problem, es gibt Kaffee und Kekse in der Küche des Studio Tillmans in Berlin-Kreuzberg. Ein Nachmittag im Herbst, 15 Uhr. Eine Mitarbeiterin erzählt von ihrem neugeborenen Enkelkind. Zehn Minuten später steht Tillmans in der Küche. Kurze Sporthose, T-Shirt, die dunkelblauen Strümpfe bis unter die Knie gezogen. Am Vorabend hat er seinen Film Time Flows All Over präsentiert, eine Meditation über das Vergehen der Zeit. Danach sei man im »Kumpelnest 3000« gelandet, einer der legendärsten queeren Kneipen Berlins.