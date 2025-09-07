»Viele Frauen wissen nicht, wie Altersvorsorge überhaupt funktioniert«

SZ-Magazin: Frau Fritz, die Finanzen galten lange als Männersache. Ist das immer noch so?

Renate Fritz: Die meisten Frauen scheuen das Thema Finanzen. Fast jede zweite Frau in der Beratung erzählt mir, dass sie sich bei Zahlen ausklinkt und sich der Ehemann oder der Sohn um ihre Finanzen kümmert. Männer machen es sich oft einfach und kaufen den erstbesten Fonds. Frauen versuchen, sich in der Fülle der Angebote zu informieren, lesen voher noch ein Buch oder besuchen ein Seminar, bevor sie den nächsten Schritt wagen – oder sie wagen ihn gar nicht erst.