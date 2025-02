Ich bin möglicherweise naiv. Ich muss den Mut haben, naiv zu sein und naiv zu klingen, um diese Zeilen schreiben zu können, um zu sagen: Und wenn?

Einmal schrieb mir jemand, es war an jenem Tag, an dem eine Person, die ich kenne, rassistisch angegriffen worden war, einfach so, auf der Straße, weil Menschen meinten, er gehöre nicht hierher, solle zurück, wo er herkomme, in seine »Heimat«, erst recht solle er hier nicht die Stimme erheben, an diesem Tag schrieb