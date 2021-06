Inzwischen grüßen sie sich morgens nicht mal mehr. Zwei alte Bekannte, selbes Viertel, selber Supermarkt. Hier ein Plausch, da ein paar Sätze an der Straßen­ecke, so war das jahrelang. Und dann: Corona. Harte Regeln müssen sein, meinte der eine. Unsere Grundrechte werden beschnitten, fand der andere. Du hast keine Ahnung! Und du glaubst jeden Scheiß! Die Unterhaltungen an der Ecke wurden komplizierter, verbissener. Jedes Mal gingen sie wütender auseinander. Irgendwann gaben sie auf. Hat keinen Sinn. Dann lieber schweigen.

Eine echte