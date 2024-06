»Bei Küsschen nur leicht die Wange berühren«

SZ-Magazin: Frau Michaels, die Hochzeitssaison geht los. Gibt es ein ideales Hochzeitsgeschenk?

Jennifer Michaels: Am besten, das Paar sucht sich das Geschenk oder die Geschenke selbst aus, und alle Gäste beteiligen sich daran. Ich habe schon viel Ratlosigkeit bei Brautpaaren während des Geschenkauspackens gesehen. Immer besser: Im Vorfeld darüber reden, wie die Erwartungen und Wünsche aussehen, nicht einfach draufloskaufen.

Stimmt es, dass es für Hochzeiten einen Farbcode für Gäste gibt?

Ja, Weiß ist der Braut vorbehalten, auch Cremefarben, daran sollten sich alle halten, es sei denn, steht etwas anderes in der Einladung. Bunte, florale Outfits passen gut in den Sommer, in den Winter gedecktere Farben, aber eher wenig Schwarz.