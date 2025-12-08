Diese sechs Teile benötigt jede gute Entschuldigung

SZ-Magazin: Sollten wir uns alle mehr entschuldigen?

Beth Polin: Genug Anlässe gibt es dafür in der Regel schon. Niemand ist perfekt, und meiner Erfahrung nach passieren ständig Dinge, für die man sich entschuldigen könnte oder sollte – von der kleinen, unachtsamen Bemerkung, die beim Gegenüber aber verletzend ankam, bis zum gravierenden Vertrauensbruch. Es ist ja auch bereits so, dass wir im Alltag viele Entschuldigungen hören – oft sind die aber nur so hingenuschelt. Um positive und gesunde Beziehungen führen zu können, müssen wir deshalb vor allem lernen, uns richtig zu entschuldigen, egal ob im privaten oder im beruflichen Umfeld.