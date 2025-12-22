Wie man lernt, sich an schöne Momente zu erinnern

Ich habe 7752 Notizen auf dem Handy, die mich an all das erinnern, was ich nicht vergessen will. Serien, die ich gucken möchte: Babylon Berlin, Euphoria, The Crown. Gerichte, die ich kochen kann, wenn ich nicht weiß, was ich essen soll: Quinoa-Salat, Linseneintopf. Unzählige Einkaufslisten, eine für die Drogerie, eine für Lidl. Hunderte Packlisten vergangener Reisen. Leute, die ich in Hamburg kenne. Themen für Smalltalk, für den Notfall.

Vielleicht ist das nicht unüblich, viele Leute haben Listen und pflegen sie