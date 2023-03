»Musik ist sehr manipulativ. Sie sagt dir, was du fühlen sollst«

Es dämmert, als Hildur Guðnadóttir die Tür des Cafés an der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg öffnet. Sie tritt nicht ganz ein, sondern bleibt einen Moment lang wie verloren in der geöffneten Tür stehen und schaut, als wüsste sie nicht, was sie hier eigentlich soll.



Guðnadóttir ist 40 Jahre alt und Oscar-Gewinnerin. Sie komponierte die Musik für Joker mit Joaquin Phoenix, berühmt die Szene, in der er ganz in sich versunken die Treppe hinuntertanzt. Musik, zu der man versinken kann, darauf versteht sie sich.