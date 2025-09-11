Von Fischern und einer Frau

Eine reicht«, sagt Christiane Renz und setzt sich auf eine Mauer am Ufer des Stadtbachs in Memmingen. Es ist ein Samstag Ende Juli 2025, noch vier Minuten bis acht Uhr. »Schhhht!«, raunt eine Mutter ihren Sohn an, »Scht!«, raunt ein Mann einen anderen an, und schon wabert ein kollektives »Schhh!« den Bach entlang. Jetzt bitte leise! Noch zwei Minuten. Renz hält sich mit einer Hand am Geländer fest, mit der anderen hält sie ihren Kescher. Noch 20 Sekunden. Sie rutscht