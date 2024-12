Wie man es schafft, freundlicher zu werden

Wochenlang fiebert man den Festtagen entgegen, mit all den Familienfeiern, den Treffen mit alten Freunden, den Verwandtenbesuchen. Und dann läuft es doch oft weniger entspannt als erhofft: Man kritisiert aneinander herum, missversteht sich, streitet manmchal sogar, und ist am Ende froh, dass man sich erst im nächsten Jahr zu Weihnachten wiedersieht. Muss das wirklich so sein? Wäre es nicht viel entspannter, wenn sich alle bemühen, etwas freundlicher zu sein?

Wer freundlich handelt, tut sich selbst den größten Gefallen. Studien belegen,