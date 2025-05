An diesem Tag ist viel Leben auf dem Friedhof. Die Vögel zwitschern, ein Specht klopft, die Sonne scheint schräg durch die Bäume, die Wiese leuchtet stellenweise apfelgrün. In der letzten Gräberreihe stehen zwei Frauen an einem breiten Grab, das mal ihres sein soll, und haben gute Laune. »In Freundschaft« steht auf dem Grabstein in der Mitte, darunter sechs Namen. Für zwei Namen, für ihre Namen, ist noch Platz, die Buch­staben sind schon ausgesucht.

Heidi Adrian, 80 Jahre alt, brauner Bob,