Die Lebensbeichte eines Rasers

Manchmal passiert es noch, dass ich zum Einsteigen automatisch zur Fahrerseite laufe. Dabei gehört das Auto einem Freund, Nachbarn, meiner Frau, jedenfalls nicht mir. Ich bin seit Oktober 2021 Beifahrer, aber daran gewöhnen, dass ich nicht mehr am Steuer sitzen darf, kann ich mich immer noch nicht. Mein Führerschein liegt auf dem Landrats­amt in Perleberg, wahrscheinlich eingeschlossen in einem feuerfesten Tresor. »Amtlich verwahrt«, weil ich viel zu oft viel zu schnell gefahren bin und mehrmals sogar ohne Führerschein. Davor hatte