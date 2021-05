Familien-Angelegenheit

Linda: Als wir Kinder waren, hat Lolita mich furchtbar genervt. Sie hat sich immer heimlich meine Klamotten ausgeliehen. Wie kleine Schwestern das eben machen.

Lolita: Was haben wir uns gestritten! Wir waren so unterschiedlich. Sie war die Abenteuerlustige, die Wilde. Ich habe am liebsten mit Puppen gespielt. Ich wollte immer schon jung Mutter werden, ich habe mich so gerne um andere gekümmert.

Linda: Mit Puppen und Babys konnte ich nichts anfangen. Ich wollte die Welt sehen. Als wir erfuhren, dass Lolita keine Gebärmutter hat, habe ich gesagt: »Du kannst meine haben.« Sie hat sich auch immer meine T-Shirts und Pullis geliehen. Warum nicht meine Gebärmutter?