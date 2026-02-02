»Es ist dramatisch, wie viele Leute an ihrem Leben vorbeileben«

Wenn Sie kein Thema wie dieses mehr verpassen wollen, dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen »einfach leben«-Newsletter an:

Herr Corssen, in Ihrer Arbeit als Coach und Therapeut raten Sie Ihren Klienten häufig, das Loslassen zu lernen. Was genau sollten Menschen denn loslassen?

Jens Corssen: Von seiner Rechthaberei muss man lassen. Von irrationalen Annahmen, wie das Leben sein soll, davon, dass man sich sicher ist, alt zu werden, obwohl man doch morgen überfahren werden könnte. Loslassen korreliert mit dem Erleben von Neuem und mit Glückserleben.