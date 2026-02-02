Zum Hauptinhalt springen

»Es ist dramatisch, wie viele Leute an ihrem Leben vorbeileben«

Für den Verhaltenspsychologen Jens Corssen liegt der Schlüssel zu einem glücklichen Leben vor allem im Loslassen. Hier erklärt er, wie viel man gewinnen kann, wenn man es wagt, sich von alten Gewohnheiten, Ängsten und Sicherheiten zu verabschieden.

Foto: Lukasz Wierzbowski / Connected Archives

Herr Corssen, in Ihrer Arbeit als Coach und Therapeut raten Sie Ihren Klienten häufig, das Loslassen zu lernen. Was genau sollten Menschen denn loslassen?
Jens Corssen: Von seiner Rechthaberei muss man lassen. Von irrationalen Annahmen, wie das Leben sein soll, davon, dass man sich sicher ist, alt zu werden, obwohl man doch morgen überfahren werden könnte. Loslassen korreliert mit dem Erleben von Neuem und mit Glückserleben.