»Wir wollen Zeitgeschichte begreifbar machen«

Das deutsche Gedächtnis ist hinter einer Metalltür versteckt, gleich neben einer Tiefgarageneinfahrt. Dort beginnt das Depot des Hauses der Geschichte in Bonn. In Schwerlastregalen reihen sich Fernsehschränke aus den ver­gangenen Jahrzehnten aneinander, in einem anderen Regal steht eine Miniatur des Strandkorbs vom G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 neben dem Schild der WDR-Sendung Zimmer frei!, vorher läuft man noch an der Lottomaschine vorbei, mit der jahrzehntelang die Gewinnzahlen gezogen wurden. Möchte man mit dem Menschen sprechen, der über all das den Überblick hat, muss man in einen anderen Flur, ein paar Stockwerke über dem Depot. Hier sitzt Harald Biermann, der das Haus der Geschichte leitet.