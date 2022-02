Wie macht man Kindern Hoffnung?

Ein, zwei Tage lang habe ich recherchiert, um aufzulisten, warum es so schwierig, vielleicht sogar unmöglich ist, Kindern Hoffnung zu machen. Also, die Gesamtsituation betreffend. Stichwort Klima. Von der Pandemie mal abgesehen. So stellte ich mir das vor: am Anfang kurz dieses düstere Panorama, falls es jemand vergessen haben sollte, und dann vor diesem dunklen Hintergrund langsam die Hoffnung hochziehen. Ich habe mich dagegen entschieden.

Die Recherchetage waren deprimierend. Wie viel Grad noch mal? Was ist realistisch. Welche Küstenlinien.