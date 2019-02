SZ-Magazin: Sie haben sich im Dezember 2016 die inneren Schamlippen entfernen lassen. Wie kam es dazu?

Sabine Palm*: Seitdem ich sieben Jahre alt war, wollte ich meine Intimregion anders haben. Ich fand mich nicht schön. In der Sauna habe ich mir immer gleich das Handtuch umgewickelt.

Seitdem Sie sieben Jahre alt waren? Was war da passiert?Als ich in der Grundschule war, sind wir einmal in der Woche zum Schwimmen gegangen. Ich habe dieses Bild noch genau vor Augen: Ich war mit