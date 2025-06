»Es gibt keinen größeren Glücksrausch, als sich selbst zu vergessen«

Cornelia Funke entführt seit mehr als 30 Jahren Millionen Kinder und Jugendliche in ihre Welten voller Mythen und Fabelwesen – mit Büchern wie Drachenreiter, Herr der Diebe, Die Wilden Hühner und der Tintenwelt-Tetralogie. Funke wurde 1958 in Dorsten in Nordrhein-Westfalen geboren, studierte Pädagogik und später Illustration in Hamburg, fing an zu schreiben, heiratete, bekam zwei Kinder und ging mit der Familie 2005 nach Los Angeles. 2006 starb ihr Mann an Krebs. Sie blieb bis 2021 in L.A. und zog von dort nach Volterra in Italien.