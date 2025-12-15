Dieser Mann kennt den Sinn des Lebens

Herr Zichy, die Philosophie differenziert zwischen Sinn im Leben und Sinn des Lebens. Was ist der Unterschied?

Michael Zichy: Der Sinn des Lebens gilt als die große Frage: Wozu gibt es dieses Universum überhaupt? Steckt dahinter ein Gott, eine andere höhere Kraft oder nur der blinde Zufall? Der Sinn im Leben dagegen fragt nach dem individuellen menschlichen Dasein: Wozu bin ich da? Wie kann ich meinem Leben Bedeutung geben? Nach verbreiteter Auffassung hängen diese Ebenen nicht zusammen, denn auch wenn das Universum insgesamt sinnlos wäre, könnten wir darin immer noch individuellen Sinn finden. Das ist zwar einerseits richtig, verkennt aber andererseits den Zusammenhang zwischen diesen Fragen. Für mich gehören sie zusammen, deshalb spreche ich von beiden gemeinsam als »Sinn des Lebens«.