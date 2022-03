»Viele Rider fahren auch mit Schmerzen«

Er weiß nicht mehr, was in seinem Rucksack lag. Bier, Bananen oder eine Tüte Chips, was die Leute eben so bestellen. Er erinnert sich auch nicht an die Zeit, die ihm noch blieb. Binnen spätestens zehn Minuten sollte die Bestellung wie immer beim Kunden sein.

Er erinnert sich an kaum noch etwas aus den vergangenen zwei Jahren. Sein Umzug nach Deutschland, sein Studium in Berlin, sein Job als Fahrradkurier: alles ausgelöscht durch das schwere Schädel-Hirn-Trauma.

Die Berliner Polizei hat seinen