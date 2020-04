Das Gute in der Welt

Die Corona-Pandemie eint die Welt in Sorge – und legt auch viele Unterschiede offen. In einem Township in Südafrika halten manche das Virus für einen Mythos, in Madrid sind die Straßen leer, in Teheran voll, in Wuhan werden Menschen bereits aus Krankenhäusern entlassen, während sie in Athen noch eine SMS an die Regierung schicken müssen, bevor sie aus der Tür gehen. Wir haben 20 Fotografinnen und Fotografen der Agentur Magnum nach ihrem Blick auf ihr Land gefragt – und nach dem Guten, das sie trotz allem sehen.