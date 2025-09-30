»Einen Migrationshintergrund hat niemand, er wird einem zugeschrieben« 

Dieser Text stünde hier vielleicht nicht, wenn ich eine bestimmte Frage nicht beantwortet hätte. 2019 bewarb ich mich an einer Journalistenschule. Am Ende saß ich vor einer Prüfungskommission. Der Schulleiter fragte mich: »Herr Ku, Sie haben ja einen Migrationshintergrund. Sehen Sie das eigentlich als Vorteil oder als Nachteil?«

Bevor ich Ihnen meine Antwort verrate, machen wir doch ein kleines Experiment. Es gibt da ein Video mit Friedrich Merz. Im Juli 2024 hatte er einen Wahlkampfauftritt in Meerane, das liegt