Eine Suppe gegen das Vergessen

Babas Liebe und Angst liegen ausgebreitet vor dir. Die Karotten als Würfel, der Tofu in Streifen, das Ei geschlagen, die Pilze zerrupft. Du benutzt sein altes Chai-Dao-Messer, dieses Riesending, mehr Hackbeil als Kochutensil, mit dem er so präzise schnitt wie mit einem Skalpell. Der Holzgriff ist über die Jahre speckig geworden, die breite Klinge von Flecken gesprenkelt, als hätte eine Schrotflinte draufgeballert. Du hast ein besseres, ein neueres. Aber deine Hände greifen, was seine Hände umgriffen haben, weil du alles