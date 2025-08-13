Diese Jugendlichen richten über Gleichaltrige

Vier Augenpaare sind auf Josie gerichtet, deren Haare ihr in die blasse Stirn und über die großen runden Brillengläser fallen. Das graue Handtäschchen hängt noch über ihrer Schulter, als würde Josie am liebsten jeden Moment aufstehen und gehen. Sie umklammert das Einladungsschreiben für die Gerichtsverhandlung. Eine Reihe zusammengeschobener Tische trennt Josie von den Richtern und deren freundlichen Gesichtern, neugierig wirken sie, doch ihren Blicken weicht Josie aus.

Kurz nach zehn Uhr an einem Samstagmorgen Ende Mai 2025. Josephine, die sich