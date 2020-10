So tuten als ob

Besonders frustrierend war es früher, wenn man in einer Telefonzelle telefonieren wollte, vielleicht noch lange davor gewartet hatte, bevor jemand anders mit seinem Gespräch fertig war – und dann war besetzt. Telefonzellen, liebe Kinder, waren kleine Häuschen, die früher am Straßenrand standen, mit einem Telefon darin, das mittels Münzeinwurf in Betrieb genommen werden konnte.