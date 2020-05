»Der Großteil aller Lügen wird von einigen wenigen Lügnern erzählt«

Timothy R. Levine ist Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität von Alabama at Birmingham. Sein Spezial- und Forschungsgebiet ist seit mehr als 20 Jahren die Täuschung und deren Entdeckung in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Es geht also um Lüge und Wahrheit. Ergebnis seiner Forschung ist die von ihm aufgestellte »Truth Default Theory«, die er zu Beginn dieses Jahres in Buchform vorgestellt hat (»Duped. Truth-default Theory and the Social Science of Lying and Deception, University of Alabama Press, 2020«). Wegen der Corona-Pandemie fand das Interview via Skype statt.