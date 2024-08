Endlich souveräner sprechen

Sophie von der Tann, 33, ARD-Korrespondentin in Tel Aviv, spricht live vor einem Millionenpublikum:

»Mein erster Gedanke ist nicht, da gucken jetzt zehn Millionen Menschen zu. In der Situation sind da nur die Kameraperson, ich und ein Moderator oder eine Moderatorin in Deutschland, die über den Stöpsel im Ohr mit mir sprechen. Bei Live-Schalten gibt es kein ausformuliertes Skript und keinen Teleprompter. Meistens schreibe ich mir vorher in Stichpunkten ein paar Bausteine auf. Das strukturiert die Gedanken. Für heikle Punkte