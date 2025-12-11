Ein Päckchen Hoffnung

Ein Land im vierten Kriegswinter. Die Ukraine erscheint weit weg, man stellt sie sich oft isoliert vor: zerstörte Straßen, kaum Verbindung zur Außenwelt. Doch in Berlin-Mitte, in einer Filiale des ukrainischen Unternehmens Nova Post, wirkt sie plötzlich ganz nah. An einem ruhigen Samstagmorgen, fahles Herbstlicht fällt durch die bodentiefen Fensterfronten, drängen sich hier Menschen mit Tüten und Taschen. Valentina Didowez wartet geduldig, um der Tochter Decken und Kerzen zu senden. Damit diese weniger frieren muss und etwas sehen kann, wenn