Eine Werkstatt für Ikonen

Die Pforte zum Jungbrunnen für Designerstühle verbirgt sich zwischen einer Taxihalle und einer Billardkneipe. Eine Glastür führt hinein in den grauen Industriebau am Rande der Kleinstadt Breisach am Rhein. Direkt dahinter warten berühmte Klienten auf ihre Behandlung: der »Eames Fiberglass Chair«, der »Panton Chair« und der »Coconut Chair«; – Ikonen der Designgeschichte.

Stefan Thoma, 54 Jahre alt, steht vor drei auseinandergeschraubten »Lounge Chairs«, jeder von ihnen ist mehrere Tausend Euro wert. Sie liegen in ihre Einzelteile zerlegt in einem