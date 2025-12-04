30 Geschenke unter 30 Euro

Anbieter: experimentis-shop.de

Wer beim Blick auf die Uhr leicht nervös wird, weil die Zeit immer so schnell vergeht, sollte es mal mit einer Monduhr versuchen. Diese braucht, bis es wieder von vorne losgeht, nämlich nicht zwölf Stunden, wie eine Armbanduhr, oder 24 Stunden, wie eine Digitaluhr. Sondern so lange, wie der Mond eben braucht, um einen kompletten Zyklus von Neumond über Vollmond bis zurück zum Neumond zu durchlaufen: 29 Tage, 12 Stunden und 43 Minuten. Um zu erfahren, wann man los ins Kino muss, taugt die Monduhr also eher nicht, dafür bringt sie ein wenig kosmische Entschleunigung in den Alltag und außerdem viel greifbares Himmelswissen – die einzelnen Mondphasen werden von der Uhr, die als einfacher Bausatz erhältlich ist, nämlich stets korrekt abgebildet. Johannes Waechter